Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, son zamanlarda etkili olan yağışlarla daha gür akıyor.

Metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerine görsel güzellik sunan şelalenin bulunduğu alana gelenler, doğayla iç içe yürüyüş yapıyor, asma köprü ve şelalenin önünde fotoğraf çekiyor.

Şanlıurfa'dan Van'ı gezmeye gelen Nuh Mete Marangoz, her yıl bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Şelalenin manzarasını çok beğendiklerini belirten Marangoz, "Burası güzel bir yer. Son yağışlarla debinin artacağını tahmin ediyorduk. Karşılaştığımız manzara beklentimizin üzerindeydi. Güzel fotoğraf ve görüntüler çektik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

İşletme sahibi Ramazan Çoksu ise son günlerde etkili olan yağışların ve eriyen kar sularının, şelalenin debisini yükselttiğini ifade ederek, "Şelale şu an daha coşkulu akıyor. Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu eşsiz manzarayı herkesin görmesini öneriyorum." dedi.