Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Aramada 178 litre motorin, 9 metre yakıt hortumu, 20 litrelik 70 bidon, 10 litrelik 3 huni, jelikan, elektrikli hidrofor, 3 metal huni ve 187 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olduğu belirtilen 717 adet gümrük kaçağı eşya muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan zanlı F.N. hakkında işlem yapıldı.