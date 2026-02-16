Van Bahçesaray’a bağlı Altındere (Arinç) Mahallesi’nde çığ düştü. Meydana gelen çığda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bir köy minibüsü son anda çığ altında kalmaktan kurtuldu. Çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çığ, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve 80 haneden oluşan mahallede, Ünlüce ile Altındere arasındaki Beyaz Kilise mevkisinde oldu.

Yamaçtan kopan kar kütlesi kısa sürede yolu kapatırken, o sırada bölgede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AYNI YERE DAHA ÖNCE DE ÇIĞ DÜŞTÜ

Görüntülerde çığın büyük bir gürültüyle yola doğru ilerlediği anlar yer aldı. Olay sırasında yoldan geçmekte olan köy minibüsünün sürücüsü, çığı fark ederek aracı durdurdu ve olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeyekarayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Aynı bölgede 2017 yılında meydana gelen çığ felaketinde bir iş makinesi operatörü yaşamını yitirmişti. Mahalle sakinleri, bölgede kış aylarında çığ riskinin sık sık yaşandığını belirterek, yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istiyor.