Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Kayıp Çoban'ın anne ve eşi feryat ediyor

"YETER ARTIK ÇIKARIN BÜLENTİMİZİ"



Artvin Ardanuç'ta çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'i arama kurtarma çalışmaları bir aydır olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. Bülent Gezer'in annesi eşi ve akrabaları bugün Ardanuç'ta kaymakamlık önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler

GÜNLERDİR UYUYAMIYORUZ

Henüz 7 aylık bebeği olan Bülent Gezer'in Özbekistan asıllı eşi Mayinur Gezer " Yalvarıyorum ne olur eşimi bulun çıkarın neden aramalar durdu bir aydır nefes alamıyoruz yedi aylık bebeğim var" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI VAR

Her gün çiğ felaketinin yaşandığı köye gidip gelen acılı anne Şengül Gezer'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek " Sayın Cumhurbaşkanım biz burda çok mağduruz perişanız makine ise makine araçsa araç artık ne yaparsanız yapın oğlum karın altında yeter artık bulun" onu dedi

ALTI ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmışlardı.

30 GÜN OLDU

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çobandan Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise 30 gündür ulaşılamadı.