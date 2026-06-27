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Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin, üremek amacıyla gerçekleştirdiği geleneksel zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara akın eden inci kefalleri, akıntının tersine yüzerek yumurtalarını bırakmaya çalışırken, bölgedeki yaban hayatı için de önemli bir besin kaynağı oluyor.

Balıkların yoğun olarak bulunduğu akarsulara ve göl kıyılarına akın eden martılar ile diğer avcı hayvanlar, bu dönemde inci kefalleriyle besleniyor. Van'ın Edremit ilçesi kıyılarında ise doğada nadir görülen anlardan biri kayda geçti. Bir yılanın avladığı inci kefalini gözüne kestiren martı, balığı yılanın ağzından alabilmek için büyük bir çaba sarf etti.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından anbean fotoğraflanan o anlarda; martının, yılanın yakaladığı inci kefalini kapmak adına defalarca suya daldığı görüldü. Verilen zorlu mücadelenin ardından martı, balığı yılandan kopararak bölgeden uzaklaştı.