Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi sebebiyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu kardan temizlendi. Aralıktan bu yana kapalı olan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, 20 gün süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten açmayı başardı.

Metrelerce kar koridorunun bulunduğu yolun trafiğe açılması için bölgede teknik çalışma yapan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin vereceği karar bekleniyor.

"YAKLAŞIK 20 GÜNDÜR YOL AÇMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Karla mücadele ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yolu kardan temizlediklerini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 gündür yol açma çalışmasını sürdürüyoruz. 2 yükleyici, 2 ekskavatör ve 3 kar savurma aracıyla yol açma çalışması yaptık. Bugün fiziksel olarak yolu açtık ama yolumuz daha trafiğe açılmadı. Komisyon kararını bekliyoruz. Bazı yerlerde 5-10 metre kar yüksekliği mevcut. Kar seviyesi düşüyor ama her zaman risk var. Çok zorlu çalışma yürüttük. Çok tehlike atlattık. Şu an yol genişletme çalışmalarına devam ediyoruz."

Bahçesaray Çatbayır Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Kayan da yollarının yaklaşık 6 aydır kapalı olduğunu belirterek, "Karayolları ekipleri, 20 gündür yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yolu bayrama yetiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

Yolun açılmasını bekleyen Hamza Aşkan, ilk defa bu kadar kar görmenin etkisiyle çok heyecanlandığını ifade ederek, "Çok büyüleyici. Kardan tüneller ve bariyerler oluşmuş." diye konuştu.