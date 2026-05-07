Real Madrid'de Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ile antrenmanda yaşadığı kavganın ardından açıklamalarda bulundu.

Tartışma sırasında masaya çarptığını ve alnında küçük bir kesik oluşması nedeniyle hastaneye gittiğini ifade eden Valverde yazıldığı gibi büyük bir kavga olmadığının altını çizdi.

VALVERDE: 'EN ÇOK ÜZÜLEN VE ACI ÇEKEN KİŞİ BENİM'

Valverde'nin açıklaması şöyle:

"Dün bir antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Rekabetin getirdiği hayal kırıklığı her şeyin abartılı görünmesine neden oldu.

Soyunma odasında bu tür şeyler yaşanabilir ve genellikle kamuoyuna yansımadan kendi içimizde çözülür.

Açıkçası, birileri burada dedikodu yayıyor ve Real Madrid'in her zaman mercek altında olduğu, kupa kazanılmayan bir sezonda her şey gereğinden fazla büyütülüyor.

Bugün başka bir anlaşmazlık daha yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda hastaneye rutin bir ziyaret gerektiren küçük bir kesik oluştu. Hiçbir aşamada takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. Yumruklaştığımıza veya bunun kasıtlı olduğuna inanmanızın sizin için daha kolay olduğunu anlasam da, böyle bir şey yaşanmadı. Bu duruma olan öfkem ve bazılarımızın her şeyimizi ortaya koyarak sezon sonunu getirmekte zorlandığını görmenin yarattığı hayal kırıklığının beni bir takım arkadaşımla tartışma noktasına ittiğini hissediyorum.

Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm çünkü bu durum beni incitiyor, içinden geçtiğimiz bu dönem acı verici. Real Madrid hayatımdaki en önemli şeylerden biri ve buna kayıtsız kalamam. Gelinen nokta; imajıma zarar veren, yalan hikayeler ile iftiralar uydurulmasına ve bir kazanın ateşine körükle gidilmesine zemin hazırlayan anlamsız bir tartışmayla sonuçlanan olayların birikimidir. Saha dışında yaşayabileceğimiz her türlü anlaşmazlığın saha içinde yok olacağından hiç şüphem yok ve eğer onu bir stadyumda savunmam gerekirse, bunu yapacak ilk kişi ben olurum.

Sezon sonuna kadar konuşmayacaktım. Şampiyonlar Ligi'nden elendik; öfkemi ve kırgınlığımı kendime sakladım. Bir yılımızı daha boşa harcadık ve göstermem gereken tek yüzüm sahadayken sosyal medyada paylaşım yapacak durumda değildim, ki sahada gerekeni yaptığımı da hissediyorum. İşte bu yüzden, tıbbi kararlar nedeniyle bir sonraki maçta oynamamı engelleyen bu durumu yaşadığım için en çok üzülen ve acı çeken kişi benim. Her zaman, sonuna kadar her şeyimi verdim ve bunu yapamamak herkesten çok beni yaralıyor. Kulübümün ve takım arkadaşlarımın gerekli görecekleri her türlü kararda işbirliği yapmak üzere emrindeyim."