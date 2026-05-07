La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile deplasmanda oynayacağı El Clasico'nun hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de bugün gerçekleştirilen antrenmanda Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında kavga olayı patlak vermişti.

REAL MADRID DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMA KARARI ALDI

Real Madrid'den yaşanan olayla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüp iki oyuncu hakkında da disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Real Madrid CF, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı aldığını duyurur.

Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki davanın da sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaktır."

KADRO DIŞI KALABİLİRLER

Bu açıklama sonrası futbol kamuoyunda iki yıldız oyuncunun da kadro dışı kalabileceği yönünde yorumlar yapıldı.