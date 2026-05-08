Kariyerinde inişli çıkışlı dönemler yaşayan Jadon Sancho, Avrupa kupalarındaki istatistiğiyle yeniden gündeme geldi. İngiliz futbolcu, son üç sezonda üç farklı kulüple Avrupa finali oynama başarısı gösterdi.

DORTMUND İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Sancho’nun dikkat çeken serisi 2024 yılında başladı. İngiliz yıldız, Borussia Dortmund formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek Avrupa’nın en büyük sahnesinde boy gösterdi.

CHELSEA İLE KONFERANS LİGİ FİNALİ

2025 sezonunda ise bu kez farklı bir formayla Avrupa'da finale çıktı. Sancho, Chelsea ile UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükselerek üst üste ikinci sezonunda Avrupa kupalarında final heyecanı yaşadı.

ŞİMDİ DE ASTON VILLA İLE AVRUPA LİGİ FİNALİNDE

2026 sezonunda da Avrupa sahnesindeki istikrarını sürdüren Sancho, bu kez Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi.

Böylece İngiliz yıldız, üç yıl üst üste üç farklı takımla Avrupa'nın üç farklı turnuvasında final oynama başarısı göstermiş oldu.