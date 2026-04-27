Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.