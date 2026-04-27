Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.