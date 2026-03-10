Ardahan Valiliği bünyesinde görev yapan Vali Yardımcısı B.K., önceki akşam saatlerinde bir apartman dairesinde bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

İddialara göre olay, bir kamu kurumunda sekreter olarak görev yapan kadının evinde gerçekleşti. Vali Yardımcısı B.K. içeride bulunduğu esnada, kadının eşinin eve gelmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

BIÇAKLI SALDIRI VE AĞIR YARALANMA

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, eve giren eş, karşılaştığı manzara sonrası mutfaktan aldığı bıçakla B.K.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Vali Yardımcısı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS BASKINI VE GÖZALTILAR

Apartmandan yükselen kavga ve imdat çığlıklarını duyan komşuların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, saldırıyı yapyığı öne sürülen koca ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir başka şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Skandal niteliğindeki olaydan sonra adli makamlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın gelişim süreci ve saldırının ardındaki tüm detaylar titizlikle incelenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

“UFAK BİR ALACAK VERECEK KAVGASI YAŞANDI"

Olayda ismi geçen vali yardımcısı B.K. SÖZCÜ'ye gerçekleştirdiği açıklamada ortaya atılan iddiaları yalanladı.

B.K. "Olay tamamen asılsız. Yoğun bakımda değilim. Sadece ufak bir alacak verecek kavgası yaşandı bu hayatın doğal akışına aykırı bir durum da değil. Ama bahsedilen olay doğru değil tamamı yalan. Vücut bütünlüğüm de tam. Ben Ardahan'da da değilim. 2 buçuk yıl orada çalıştım orada sorun sıkıntı da olmadı ben oradan ayrıldıktan sonra böyle bir ithamda bulunuldu bana. Benim 2 yaşında oğlum ve bir eşim var. Gerekirse görüntülü arayıp kendimi de gösterebilirim. Gözaltına alınan da kimse de yok. Sadede ufak bir alacak verecek mevzusu bundan kaynaklı bir kavga. Bu da haber değeri taşıyan bir durum değil" ifadelerini kullandı.