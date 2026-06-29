Sezon finalinin ardından yoğun tempodan uzaklaşan Güldiken, tatilde dinlenerek yorgunluk atıyor. Sosyal medyada peş peşe paylaştığı dikkat çekici pozlarla adından söz ettirmeye devam eden oyuncu, son olarak cesur kombiniyle öne çıktı.
Turkuaz tonlarındaki kıyafeti ve sütyensiz tercihiyle dikkat çeken Güldiken’in tarzı kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
Öte yandan “Uzak Şehir” dizisindeki geleceği de merak konusu olmuştu. Kanal D’nin sevilen yapımında Pakize karakterini canlandıran oyuncunun projeye devam edeceği netlik kazandı.