Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarını domine etmeyi sürdürüyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrollerde yer aldığı yapım, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
Son dönemde dizide gerilim iddiaları ortaya çıktı. Boran rolündeki Burç Kümbetlioğlu’nun resmi Instagram hesabını takipten çıkarması, ayrılık söylentilerini tetikledi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; sosyal medyada hızla yayılan diziden ayrılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor, oyuncu projeye devam ediyor.
Kümbetlioğlu’nun takibi bırakması, resmi hesaptan paylaşılan ve Kaya, Sadakat, Cihan ile Alya karakterlerinin Boran’a sırayla tokat attığı videonun ardından gerçekleşti. Söz konusu videonun kısa süre sonra silinmesi, oyuncunun içerikten rahatsız olduğu yönündeki yorumları artırdı.