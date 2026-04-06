Pazartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde ‘Zerrin’ rolünü canlandıran oyuncu Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile yaşadıkları aşkı kamuoyuna açıklamıştı. İtirafın ardından Özkaya da sevgilisiyle yeni bir kare paylaştı.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 1

AŞK İTİRAFI

Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun gibi isimlerle birlikte rol alan Dilin Döğer, geçtiğimiz günlerde ‘Kaya’ karakterini canlandıran Atakan Özkaya ile birlikte olduklarını itiraf etmişti.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 2

"EVET BİRLİKTEYİZ"

Döğer, aşk iddialarıyla ilgili olarak “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz” açıklamasını yapmıştı.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 3

GENÇ ÇİFTTEN YENİ KARE

Mardin’de dizi çekimlerine devam eden Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den sosyal medyada yeni bir kare geldi. Özkaya, hesabından Dilin Döğer’le birlikte eğlenceli bir fotoğraflarını paylaştı.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 4

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Balık burcudur. İlköğretimini Mersin’de tamamladıktan sonra ailesiyle Ankara’ya yerleşti.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 5

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuğa yöneldi ve dans, müzik, resim, bale, opera, şan eğitimleri aldı. Ayrıca Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü’nü bitirdi.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 6

Oyunculuk kariyerine 2021 yılında “Ex Aşkım” dizisinde Afife karakteriyle başladı. Ardından “O Kız” dizisinde Zeynep rolünü canlandırdı. Son olarak Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Zerrin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Boyu 167 cm, kilosu yaklaşık 55 kg’dır. Maydonoz Ajans ile çalışmaktadır.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 7

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, 29 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk eğitimine Maltepe Belediyesi Kent Konseyi’nde başladı, ardından Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü bitirdi.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 8

Canan Odacıl Cast Ajansı bünyesinde çalışmaktadır.Kariyerine 2014 yılından itibaren çeşitli dizilerde rol alarak başladı: Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş gibi yapımlarda yer aldı.

Uzak Şehir’de rol arkadaşlığı gerçeğe dönüşmüştü: Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan yeni kareler - Resim : 9

Asıl çıkışını 2021-2024 yılları arasında atv’de yayınlanan “Kardeşlerim” dizisindeki Sarp Yılmaz rolüyle yaptı. Şu anda Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Kaya Albora karakterini canlandırmaktadır. Boyu 177 cm, kilosu yaklaşık 68 kg’dır.

