Dizi, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde dikkat çekerek yeni bir turizm hareketinin doğmasına katkı sağladı. Tunus, Fas ve Cezayir’den turizm şirketleri, rotalarını çekimlerin yapıldığı Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne çevirmeye başladı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapımın etkisi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye platformuyla yapılan iş birliği sayesinde daha da arttı. Dizinin yarattığı etki, Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sunarken, bölgeye olan ilgiyi de gözle görülür şekilde yükseltti.

Bu kapsamda Tunus, Fas ve Cezayir’den gelen 24 seyahat acentesi temsilcisi için özel bir gezi programı düzenlendi. Program dahilinde Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ziyaret edildi. Tarihi ve kültürel noktaları gezen heyet, daha sonra dizinin çekildiği Mardin’e geçerek Midyat’taki set alanlarını yerinde gördü. Oyuncularla tanışma fırsatı bulan katılımcılar, bol bol fotoğraf çekip sohbet etti. Bazı ziyaretçiler ise diziyi izleyerek Türkçe öğrendiklerini dile getirdi.

Dizinin yönetmenlerinden Emre Aybek, yurtdışından gelen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, farklı coğrafyalardan izleyicilerin Türk kültürüne gösterdiği ilgiyi çok değerli bulduklarını söyledi. Yapımcı Aslı Öner ise hedeflerinin dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşmak olduğunu vurguladı. Öner, dizinin insanların Türkçe öğrenmesine katkı sağlamasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.