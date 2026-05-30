Sezon boyunca büyük beğeni toplayan Uzak Şehir, 63. bölümüyle izleyicisine kısa bir ara verecek. Alya ve Cihan, zorlu mücadelelerin ardından hayallerindeki görkemli düğünü gerçekleştirmeye hazırlanırken konağın atmosferi uzun zaman sonra ilk kez heyecanla dolacak. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa gölge düşürmekte kararlı.

Meryem’in sakladığı gizli sır, Boran’ın elinde güçlü bir koz olarak dururken, tehditleriyle tüm dengeleri sarsacak. Alya, sevdiği adamı ve kalbindeki derin yarayı korumak için büyük bir karar vermek zorunda kalacak.

Düğün gününü mutluluk yerine kaos sararken, silah sesleri ve öfke dolu intikam planları Albora’da hayatları sonsuza dek değiştirecek. Fedakârlıklar, sürpriz ihanetler ve dönüm noktası kararlarıyla dolu bu bölüm, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.