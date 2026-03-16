Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi son olarak 53. bölümüyle ekranlara gelmişti.
54. bölümü yayınlanması beklenen dizide değişiklik yaşandı. Bu akşam ekranlara gelmesi beklenen dizi yayın akışından çıkartıldı. Uzak Şehir yerine bu akşam saat 19:30'da 'Kandil Gecesi Özel' programı ekrana gelecek. Kandil programının ardından da saat 21:00'da Uzak Şehir tekrarı yer alacak.
YENİ BÖLÜM İÇİN KARAR VERİLDİ
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ise 23 Mart 2026 Pazartesi günü aynı saatinde ekrana gelecek.