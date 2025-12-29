Uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta gözaltına alınan eski Habertürk programcısı Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ATEŞ VE ÇAĞLI TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren Ateş ve Çağlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ateş ve Çağlı tutuklandı. İş insanı Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞTİ

Ateş, 18 Aralık’ta aynı soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturma kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan 27 Aralık 2025 tarihinde İstanbul il jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce talimatımız gereği şüpheliler Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı gözaltına alınmıştır. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu medyaya sıçramıştı. Bu operasyon kapsamında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. TMSF, Ersoy’u ve Cebeci'yi görevlerinden almıştı.