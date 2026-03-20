Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Karaköprü ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, F.D. isimli şüpheliye ait olduğu belirlenen kapalı paket incelendi.
Paket içerisinde bulunan ayakkabının taban kısmına gizlenmiş halde 8 adet sentetik uyuşturucu madde ile 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.