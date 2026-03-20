Osmanlı dönemine ait kaimelerden Cumhuriyet’in ilk yıllarında basılan banknotlara kadar pek çok nadir parça, özellikle iyi korunmuşsa milyonlarca liralık değer taşıyabiliyor.
Bir zamanlar bozukluktu, şimdi servet değerinde: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Evlerin bir köşesinde unutulmuş eski Türk paraları, bugün koleksiyon piyasasında dudak uçuklatan rakamlara alıcı bulabiliyor.Derleyen: Cansu İşcan
Uzmanlar, bu hızla büyüyen piyasada hem sahtecilik hem de yanlış değerleme risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Son yıllarda eski Türk paralarına olan ilgi sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı; uluslararası koleksiyonerler de bu alana yöneldi. Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyada faaliyet gösteren darphaneleri ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki para reformları, bu koleksiyon parçalarını dünya çapında benzersiz hale getiriyor.
Peki, yıllardır bir çekmecede duran bu paraları bu kadar değerli yapan ne?
Bu sorunun cevabı iki temel faktörde saklı: nadirlik ve kondisyon. Bir paranın üzerinde yazan değer değil, kaç adet basıldığı ve bugüne nasıl ulaştığı onun gerçek fiyatını belirliyor.
Özellikle Cumhuriyet’in ilk emisyon banknotları, koleksiyonerlerin en çok peşinde olduğu parçalar arasında. Kusursuz durumda saklanmış yüksek kupürlü banknotlar, müzayedelerde rekor seviyelere çıkabiliyor.
Piyasada öne çıkan koleksiyon grupları ise oldukça net. Osmanlı dönemine ait kağıt paralar (kaimeler), hem tarihsel hem estetik açıdan büyük ilgi görüyor. Erken Cumhuriyet dönemine ait bazı nadir madeni paralar — örneğin sınırlı sayıda üretilmiş delikli kuruşlar — koleksiyoncuların gözdesi. Bunun yanında, özel günler için basılan altın ve gümüş hatıra paraları da hem sanatsal değeri hem yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Bu alanda büyük kazanç ihtimali kadar ciddi riskler de bulunuyor. Uzmanlara göre, bir paranın üzerindeki en küçük hasar bile değerinin büyük kısmını yok edebilir. Gözle zor fark edilen bir kat izi ya da küçük bir aşınma, fiyatın dramatik şekilde düşmesine neden olabiliyor.
Bu nedenle, yüksek değerli alım-satımlarda sertifikasyon sistemlerinin kullanılması ve işlemlerin güvenilir müzayede evleri aracılığıyla yapılması büyük önem taşıyor. Ayrıca internet ortamındaki abartılı ve spekülatif ilanlara karşı da temkinli olunması gerekiyor.