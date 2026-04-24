Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Beylikdüzü’nde düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

CEBİNDEN BAE KİMLİK BELGESİ ÇIKTI

Operasyonda, şüphelinin saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda sahte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kimlik belgesi ele geçirildi.

Dola’nın, Güney Asya’da geniş çaplı organize suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve uluslararası uyuşturucu ağıyla ilişkilendirildiği öne sürüldü. Ayrıca, uzun süredir Interpol tarafından arandığı ve farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Sahte kimliklerle izini kaybettirmeye çalışan Dola’nın yakalanmasının, uluslararası sentetik uyuşturucu trafiğine önemli bir darbe olduğu ifade edildi.