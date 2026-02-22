Türk sinemasının ve televizyonunun önemli isimlerinden Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti. "Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Tutal, 27 Ocak'tan itibaren beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ve entübe edilen usta oyuncunun sağlık durumu ciddi şekilde devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçiren Tutal, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.