Söz konusu espri sonrasında başlatılan süreç, sosyal medyada ifade özgürlüğü, mizahın sınırları ve hakaret suçlaması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Çok sayıda kullanıcı, yapılan esprinin hakaret içerip içermediği konusunda farklı görüşler dile getirdi.

Tartışmalara ilişkin olarak senarist ve komedyen Gani Müjde de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya tepki gösterdi. Müjde paylaşımında, esprinin hakaret içermediğini düşündüğünü belirterek, Türkiye’de mizah ve ifade özgürlüğü konusundaki tartışmalara dikkat çekti.

Olay, kamuoyunda “mizahın sınırları nerede başlar, nerede biter?” sorusunu yeniden gündeme getirirken, hukuk ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İşte Gani Müjde’nin paylaşımı;

Komedyen Tuba Ulu'nun sahnede Hürrem Sultan ve Kanuni ile ilgili yaptığı bir espriden sonra tutuklanması (Esprisinde bence hakaret de yok ama TCK da sadece Atatürk ve Cumhurbaşkanı kanunlarla korunur. Diğerleri ile ilgili de şaka yapamazsınız diye bir madde yok.) şunu gösterdi ki Türkiye 21. Yüzyıla girdi ama bazıları hala 17. Yüzyılda yaşıyor. Kimse kimseye hakaret etmesin elbette amma şaka bu yahu, fıkra...Gülelim diye yapılan şeyler bunlar. Hani ağız kasları yana doğru açılır da dudaklar şöyle gerilir, 32 diş tekmili birden görünür. Unutmuş olabilirsiniz ama işte biz ona gülme diyoruz. Kimseye bir zararı yoktur bu arada. Arz ederim.