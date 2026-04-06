Daredevil: Born Again dizisinde Kingpin karakterine hayat veren Vincent D'Onofrio, yeni James Bond’un kim olacağına dair tartışmalara sürpriz bir isimle katıldı. Usta oyuncu, rol arkadaşı Arty Froushan’ı ikonik ajan rolü için önerdi.

Dünyanın en ünlü casusluk serilerinden James Bond, Amazon çatısı altında yeni bir döneme hazırlanırken, başrol için arayış sürüyor. Serinin yeni filmini yöneteceği konuşulan Denis Villeneuve’ün “taze bir yüz” istediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Tartışma, bir sosyal medya kullanıcısının Arty Froushan ile James Bond karakterinin benzer pozlarını paylaşmasıyla başladı. Vincent D'Onofrio’nun bu paylaşıma “Katılıyorum” yanıtını vermesi, kısa sürede hayranlar arasında büyük ilgi gördü.

Daha önce House of the Dragon, Carnival Row ve Downton Abbey: The Grand Finale gibi yapımlarda rol alan Froushan, özellikle Daredevil: Born Again dizisindeki performansıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun soğukkanlı tavrı, klasik takım elbise şıklığı ve İngiliz aksanı, hayranlara göre onu güçlü bir Bond adayı haline getiriyor.

Öte yandan Henry Cavill, Theo James ve Nicholas Galitzine gibi isimler de aday listelerinde öne çıkmaya devam ediyor.

Yeni Bond kim olursa olsun, karakteri 15 yıl boyunca canlandıran Daniel Craig’in ardından rolü devralmak kolay olmayacak. Yapımcıların, seriyi modernleştirirken Craig’in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek bir isim üzerinde titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

Arty Froushan’ın bu ikonik rolü üstlenip üstlenmeyeceği henüz netlik kazanmazken, oyuncunun kariyerinde yükselişini sürdürdüğü görülüyor.