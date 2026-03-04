Sinema dünyasının en köklü serilerinden biri olan Bond 26 projesinde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Daniel Craig’in vedasının ardından yeni bir döneme girmeye hazırlanan yapımda, sadece başrol oyuncusu değil, filmin ruhunu yansıtan tema müziği de büyük merak konusu. Müzik dünyasını kasıp kavuran Olivia Dean, bahislerde ve kulislerde bir numaralı aday olarak öne çıkıyor.

OLİVİA DEAN: GRAMMY VE BRIT ÖDÜLLERİYLE ZİRVEYE TIRMANDI

Bu yıl müzik endüstrisine damga vuran şarkıcı-söz yazarı Olivia Dean, ikinci stüdyo albümü "The Art Of Loving" ile kelimenin tam anlamıyla bir fenomen haline geldi. Euronews’in "Yeni Bond şarkısı için sırada olabilir mi?" sorusuyla fitilini ateşlediği iddialar, sanatçının topladığı ödüllerle perçinlendi.

Grammy başarısı: "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü kucakladı.

BRIT ambargosu: "yılın sanatçısı", "yılın albümü", "yılın şarkısı" ve "en iyi pop sanatçısı" dallarında ödülleri silip süpürdü.

William Hill’in sözcüsü Lee Phelps, Dean’in BRIT törenindeki performansının Bond hayranlarından tam not aldığını belirterek; "Olivia Dean şu an İngiltere'nin yeni pop kraliçesi ve yeni Bond filminin müziğini yapmasına olası gözüyle bakılıyor" dedi.

YARIŞ KIZIŞIYOR: LANA DEL REY VE DUA LİPA DA LİSTEDE



Olivia Dean listenin başında yer alsa da Bond şarkısı için rekabet oldukça çetin. Favoriler listesinde şu isimler dikkat çekiyor:

Raye: Dean’in en güçlü takipçisi olarak ikinci sırada.

Lana Del Rey & Dua Lipa: Pop dünyasının ikonik isimleri şansı yüksek müzisyenler arasında.

Oasis & Charli XCX: Listeye sürpriz giriş yapan diğer önemli adaylar.



BOND 26 NE ZAMAN ÇIKACAK? YÖNETMEN VE OYUNCU KADROSU

Yeni Bond filmi sadece müziğiyle değil, mutfağındaki dev isimlerle de şimdiden "başyapıt" adayı olarak görülüyor.

Yönetmen koltuğunda Dune serisinin dahisi Denis Villeneuve var.

Senaryo: Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'a ait.

Yeni Bond adayları: Callum Turner ve Jacob Elordi isimleri yarışta öne çıkarken; Bridgerton yıldızları Jonathan Bailey ve Regé-Jean Page de güçlü adaylar arasında.



VİZYON TARİHİ

Bond 26 prodüksiyonunun 2027 yılında başlaması ve filmin 2028 yılında beyazperdeye taşınması planlanıyor.