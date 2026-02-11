CHP içindeki büyük fırtına kolay kolay dinmeyecek gibi görünüyor…

Aslında soruyu doğru yerden sormak lazım;

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarattığı Yeni-CHP’ye ne oluyor?..

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına geldiği zaman, “Baykal’ın CHP’si yüzde 25’ten fazla oy alamıyor, ben açılım yapacağım,” demişti. Başta laiklik kavramı, Atatürkçülük kavramı ve Altı Ok kavramı gibi kavramların artık CHP’ye dar geldiğini söylemiş ve yola hızla koyulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni- CHP’yi yaratmak için o kadar geniş davranmıştı ki; AKP karşıtları, eski AKP unsurları, İslamcılar, Kürt-İslamcılar, Türk- İslamcılar, eski ülkücüler, anti- Atatürkçüler, anti-laikler, anti- milliyetçiler ve hatta keskin anti-Altı Okçular, hepsini partide bir araya getirmeye muvaffak olmuştu.

Örnek mi istiyorsunuz?...

AKP’nin kurucularından, Tayyip Erdoğan ile ters düşen Abdullatif Şener, CHP’den milletvekili yapıldı. Daha sonra aynı Abdullatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçti, aleyhinde demeçler verdi.

“Beton Kemal” söylemleriyle öne çıkmış Mehmet Bekaroğlu CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

AKP eskileri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ında yer aldığı 6’lı masa faciası…

Daha çok örnek veririm ama bu kadarı da ne anlatmak istediğime yeterli gelir diye düşünüyorum.

Sonra… Sağa açılım politikasının ürünü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylıkları. Önce Belediye Başkanlığı koltuklarına oturmaları ve sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu o koltuğu küçültecek şekilde CHP Genel Başkanlık makamının önüne çıkmaları ve onların Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulurken, CHP Genel Başkanı’nın düşük profile itilmesi…

***

Peki, bugün yaşanan kavgalar ve de krizler Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni-CHP’sinin sonunu mu getiriyor?.. Özgür Özel ile birlikte Yeni-CHP kabuk değiştirir eski günlerine döner mi veya başka bir şeklide mi formatlanır?..

CHP içinde faklı kanatların önderleri ile konuştum. Belediye Başkanları ile alev alan krize dair şu analizleri yaptılar;

-“Başta yanlış işler yapılınca bugünlerde yaşadıklarımız normal. Kurultay sürecinden itibaren partide çok yanlış işler oluyor. Bu yanlışlar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başladı. Kendisi uyarılmasına rağmen yaptığı yanlışlar konusunda ısrar edildi. Bunların başında da Erdoğan Toprak’ın etkisi geliyor. Birçok yanlışı nedeni o dönemde yapılan yanlışlara dayanıyor. Toprak’ın Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle Kemal Bey istemese de parti politikalarında, yönetim seçimlerinde yanlışlarında ısrar etti. Bu yanlışın adı, parti örgütünden gelmeyenlerin partide bulunması ve inisiyatif almasıydı. Bu sürecin sonunda tekrar Kemal bey uyarıldı. Kemal bey, o zamanda dinlemedi, seçimi de kaybedince kendisine en yakın adamlar Kemal beyi Genel Başkanlıktan götürdü. Yeni gelen yönetiminde CHP ve örgütüyle pek bağlantısı yoktu. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesinde komisyon kurulsun önerisi dinlenmedi. Bunun yerine başka kriterler devreye girdi. 3 milyon dolar veren birisi aday oldu. Böyle olacağı daha o zamandan belliydi. Teşkilatta adam yokmuş gibi parti aidiyeti olamayanların aday yapılması sorun çıkardı. Çankaya Belediye Başkan adayının nasıl belirlendiğini herkes biliyor. Adayları ne il başkanı ne ilçe başkanları ne de örgüt tanıyor. Bunun üzerine bir de Sayıştay denetimi eklendi. Sayıştay’da sadece CHP’li belediyeleri denetledi. Keşke diğer partilerin belediyelerinde olanlar da kamuoyu ile paylaşılsaydı, bu da yapılmadı. Sonuçta başta yapılan hata bugüne kadar artarak geldi. Aday belirlemelerdeki hataların sonucunu yaşıyoruz kısacası. Ayrıca parti içinde bir denetim mekanizması kurulmadı belediyeler için. Bir de bu hata var. AKP, her belediyeyi kontrol altında tutmayı biliyor, CHP bunu da yapamadı. Parti denetimi olmayınca, adayların çoğu da tam anlamıyla partili olmayınca bugünlere geldik. En kötüsü de AKP’de ne kadar eleştirdiğimiz icraat varsa bizim başımıza geldi. Bu genel seçimleri de olumsuz etkileyecek. Cumhurbaşkanı adayınız kazansa ardından da ‘ben sıkıldım gidiyorum’ dese ne yapacağız? Genel Başkan gecenin bir yarısı mesajlaşıyor ve yanlış daha da büyüyor. Bir Genel Başkan, bir belediye başkanı ile mesajlaşır mı? Sorun varsa çağırır halleder. Hangi yanlışı sayacaksınız?”

***

-“Aday belirlemede başladı yanlışlar. İzmir’de büyükşehre olmaması gereken tek aday vardı o yapıldı. Eski Başkan Tunç Soyer’in kooperatif davasından dolayı cezaevine alınması İzmirli’de sorunu daha da arttırdı. Şimdiki başkan istifa etse bile İzmirli kızmaz. Zaten istemiyordu taban, orada parti kazandı. Bursa da durum farklı, Nilüfer belediyesindeki imar yolsuzluğundan dolayı belediye başkanı cezaevinde. Mustafa Bozbey’den beklediği yardımı da göremedi. Dolayısıyla orada bir sorun var ve istifa olabilir. AKP’nin bundan sonrada tüm CHP’li belediyelere dönük baskısı sürecek. Bunu biliyoruz. Ayrıca ceza davaları var. Bu ceza davalarından idari kararlar çıkabilir ve işin sonu mutlak butlana gider. AKP’nin de esas amacı bu zaten. Süreç bu çerçevede yürür.”

***

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’sinden ne çıkar?.. Fotoğraf çok flu…

Öze dönüş mümkün mü?.. Bugünkü şartlarda pek de mümkün görünmüyor. Ancak, YENİÇAĞ okurlarına şöyle kesin bir bilgi verebilirim;

Memleket Partisi yedekte tutuluyor…