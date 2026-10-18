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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçilen AK Partili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden yapılacak seçime çevrildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin partisinin izleyeceği yolu açıkladı.

KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Sarı, CHP ile YENİ Parti'nin ortak aday çıkarmayacağını ve iki partinin de kendi adayını göstereceğini duyurdu.

Belediye meclisindeki sandalye dağılımına ilişkin de bilgi veren Sarı, CHP'nin 9, YENİ Parti'nin 9, AK Parti'nin ise 23 meclis üyesi bulunduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde AK Partili Dündar Ziya Gültekin göreve gelmişti.

Gültekin'in geçtiğimiz günlerde Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine Üsküdar'da yeniden başkanvekili seçimi yapılması kararlaştırıldı.

Yeni Üsküdar Belediye Başkanvekili'nin belirleneceği seçimin 20 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.