Tecrübeli golcü Edinson Cavani, futbola Arjantin’in Boca Juniors takımında forma giyerken veda etti. Uruguaylı futbolcu, veda mesajı yayınladı. İşte veda mesajı: “ Beni şekillendirdin, benden çok şey istedin, düştüğümde ayağa kalkmayı ve yolun her adımını değerli kılmayı öğrettin. Çocukken imkansız gibi görünen hayallerimi gerçekleştirmeme ve saha içinde ve dışında inanılmaz insanlarla tanışmama imkan verdin. Bunların hiçbiri ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve her şeyden önce insanlar olmadan mümkün olmazdı. Her ülkede ve her kulüpte taraftarların gösterdiği sevgi, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir şey olacak. “

KARİYERİ

Futbola ülkesi Uruguay’da başlayan Edinson Cavani, Avrupa’daki ilk deneyimini İtalya’nın Palermo takımında yaşadı. Burada sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Cavani, 2010 yılında Napoli’ye transfer oldu ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girdi. Ardından Fransız futbolunun dev kulübü Paris Saint-Germain’e (PSG) imza attı. Asıl çıkışını da burada yakaladı. PSG formasıyla 301 resmi maça çıkan Cavani, bu süreçte 243 gole doğrudan katkı sağlayarak kulüp tarihine geçti.

PSG macerasının ardından Manchester United ve Valencia gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli golcü, 2023 yılında Güney Amerika’ya dönerek kariyerini noktalayacağı Arjantin temsilcisi Boca Juniors’a transfer oldu. Uruguay Millî Takımı’yla da 136 maça çıkan Cavani, ülkesine 58 gol ve 17 asistlik önemli bir katkı sağladı.