Sarı-lacivertli ekibin kış transfer sürecinde kadrosuna dahil etmek istediği fakat olumsuz yanıt aldığı Darwin Nunez cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uruguaylı golcünün son durumu ve aldığı kararların yansımaları yeniden tartışma konusu oldu.

NTV kaynaklı haberde, teklifleri geri çeviren Nunez’in sonrasında Al-Hilal’de kadro planlamasının dışında bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından ayrılık kararı almamasından ötürü hayal kırıklığı yaşayan golcünün, daha önce kendisiyle temas kuran kulüplerle yeniden iletişime geçtiği aktarıldı.

Deneyimli golcünün, aralarında Fenerbahçe’nin de yer aldığı eski talipleriyle temas kurarak "Benimle hala ilgileniyor musunuz?" sorusunu yönelttiği bildirildi. Yeni sezon öncesi hücum hattı için geniş bir aday listesi hazırlayan sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu hakkında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Kulübün alternatifleri arasında Robert Lewandowski, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.