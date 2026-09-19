Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri ile Adli Tıp Kurumu'ndaki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart hakkında tutuklama kararı verildi. İki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA VE HASAN ŞAŞ SERBEST BIRAKILDI
Hakkında adli kontrol talep edilen oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Galatasaraylı eski futbolcu Hasan Şaş ve şüpheli Muhammed Kahyaoğlu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
SORUŞTURMADA 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlamaları kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda toplam 21 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.
Gözaltına alınan isimlerden Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Hande Demir, Yeşim Yeşilçimen ve Aydan Osmanoğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.