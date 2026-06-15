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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu, dün (14 Haziran), New York’ta Trump’ın 80’inci doğum günü kafes dövüşü kutlamalarına alternatif etkinliklerden ‘Rise Up (Ayağa Kalk)’ gecesine katıldı.

Euronews’ün aktardığına göre De Niro, ABD anayasasının ifade özgürlüğünü güvenceye alan birinci değişikliğinin kutlandığı etkinlikte şöyle konuştu:

“İfade özgürlüğü konusunda neredeyse bir mutlakçıyım. Hoşlanmadığım konuşmalar da buna dahil ve bundan bolca var ortalıkta. O yüzden hoşlanmadığım bir şey duyduğumda, buna kendi ifade özgürlüğümle karşılık veririm.”

Ardından Trump’ın mayıstaki bir açıklamasını hatırlatıp 1988 yapımı bir klasik filme gönderme yaptı, “Trump’ın birkaç gün önce yaptığı gibi ‘Amerikalıların mali durumunu hiç ama hiç düşünmüyorum’ dediğini duyduğumda ben de ‘Kes lan sesini’ diyorum.”

Bu sözler, De Niro’nun canlandırdığı Jack Walsh karakterini canlandırdığı komedi filmi Midnight Run’da Jonathan Mardukas’a (Charles Grodin) “Sana iki kelime: Kes lan sesini…” diye karşılık verdiği sahneyi hatırlatıyor.

De Niro ardından “Çarşamba Trump ‘Enflasyonu seviyorum’ dediğini” hatırlattı; bu sırada izleyiciler, hep bir ağızdan Midnight Run repliğini tekrarladı.

‘IRKÇI, KADIN-YABANCI DÜŞMANI TİRANIN YÖNETTİĞİ ÜLKEYİ SEVEMEM’

Oyuncu son olarak günümüzdeki vatanseverlik söylemi ile ile içi şiddet arasında bağ kurdu:

“Bunu söylemekten nefret ediyorum ama ülkemizi sevmek giderek dayak yiyen bir eşin kendisine şiddet uygulayanı sevdiğini söylemesine benzemeye başladı.

Binlerce masumu öldüren, dolaylı olarak milyonlarcasının daha ölümüne ve acı çekmesine yol açan aptalca ve insanlık dışı savaşlar başlatan bir ülkeyi sevemem.

Milyonlarca insandan sağlık hizmetini çekip o parayı Trump-Epstein sınıfındaki dostlarını zenginleştirmek için kullanan bir ülkeyi sevemem.

Maskeli milisleri sokaklarda vatandaşları vurmak, komşularımıza işkence etmek ve aileleri ayırmak için sokağa süren bir ülkeyi sevemem.

Irkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir tiranın yönettiği bir ülkeyi sevemem. Ve şunu da açıkça söyleyeyim: Donald Trump ile onun yalaka Kongresi’nin yönettiği bir ülkeyi sevemem. Ülkemi yeniden sevmek istiyorum. Ülkemi geri istiyorum.”

De Niro, ilk başkanlık döneminden bu yana sıkı bir Trump muhalifi. Oyuncu daha önce de Trump’a sert sözlerle yüklenmişti.

Trump’sa De Niro’nun düşük zekalı, hasta, akıl sağlığı bozuk olduğunu öne sürmüştü.