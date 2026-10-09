Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Mahkeme, ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketinin iflasına karar verdi.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 1

Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 2

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşayan şirket hakkında iflas kararı verdi.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 3

Murat Cemcir ve yönetmen-senarist Selçuk Aydemir ortaklığında 2016 yılında kurulan şirket, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 4

Kendi yapım şirketini kurmadan önce yer aldığı 5 filmle 20 milyonluk toplam izleyici barajını aşan Cemcir, TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi büyük gişe başarıları yakalayan projelere imza attı.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 5

Ancak şirket son yıllarda girdiği darboğazı aşamadı; yapımcılığını üstlendikleri son sinema filmi 2022 yılında vizyona giren ‘Mahalleden Arkadaşlar’ oldu.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 6

Sarıyer Maslak'taki Beybi Giz Plaza'da faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için hukuki süreç tamamlandı.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 7

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 Esas sayılı dava dosyası üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildi.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti - Resim: 8

Söz konusu karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ edilirken, iflas süreci İflas Müdürlüğü'nün 2026/18 sayılı dosyasına kaydedilerek resmiyet kazandı.

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