Belçika’ya ait A400M tipi askeri nakliye uçağına, Haiti’de düzenlenen uçuş sırasında ateş açıldığı bildirildi. Olayın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevi kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Resmi haber ajansı Belga’nın aktardığı bilgilere göre uçak, 19 Nisan’da Santo Domingo’dan havalanarak Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e uçuş yaptı. Görev kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askerin bölgeye taşındığı ifade edildi.

Askerlerin tahliyesinin ardından geri dönen uçakta yapılan incelemede, kuyruk ve motor bölümünde iki ayrı kurşun izi bulundu. Uçağın iniş öncesi hedef alındığı değerlendirilirken, mürettebatın saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Geçici onarımların ardından askeri uçağın sorunsuz şekilde Brüksel’deki üssüne döndüğü kaydedildi. Belçika Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, saldırının detaylarına ilişkin kapsamlı açıklama yapılmadı.