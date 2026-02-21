Türkiye'nin ilk satranç müzesi olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurucusu, iş insanı ve koleksiyoner Akın Gökyay, bir süredir süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Akın Gökyay, dünyanın en zengin satranç koleksiyonlarından birini bir araya getirerek 2015 senesinde Ankara’da müzeleştirmişti. Başkentin tarihi dokusuna katkı veren müze, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda satranç sporunun ve kültürünün gelişimi için bir merkez işlevi görüyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Gökyay’ın 22 Şubat Pazar günü öğle namazından sonra Ankara Ahmet Hamdi Haseki Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanacağı ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedileceği ifade edildi.

GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Gökyay, 2012 senesinde 412 takımlık koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu” unvanıyla girdi. 2015 yılında Ankara’da açılan müze, 1000 metrekareyi aşan alanda yüzlerce takımı sergileyerek satrancı kültürel bir hafıza mekânına dönüştürdü. Müze, 2022’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla Gökyay’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yavaş, mesajında şunları söyledi,

"Ankara’nın sanayi, ticaret ve kültür hayatına büyük katkılar sunan; kazandığını yine bu şehre, kültüre ve insanımıza adayan Akın Gökyay, başkentimize önemli bir miras kazandırmıştı. Şehrine gönülden bağlılığı ve üretkenliğiyle daima saygı ve minnetle hatırlayacağız."