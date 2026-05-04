ABD’de Thermos markasına ait milyonlarca termos ve yemek kabı için geri çağırma kararı alındı. Ürünlerin kapaklarının açılma sırasında basınç nedeniyle aniden fırlaması sonucu ciddi yaralanmalar yaşandığı açıklandı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun duyurusuna göre geri çağırma yaklaşık 8,2 milyon ürünü kapsıyor. Bunların 5,8 milyonunu “Stainless King” serisi yemek kapları, 2,3 milyonunu ise “Sportsman” serisi şişeler oluşturuyor.

Yetkililer, kaplar içinde uzun süre bekletilen yiyecek ve sıvıların basınç oluşturduğunu, basınç tahliye valfi bulunmayan kapakların açıldığında şiddetle fırlayabildiğini belirtti. Bu durumun darbe ve kesik gibi yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 27 yaralanma vakasının bildirildiği olaylarda, bazı kullanıcıların tıbbi müdahale gördüğü, üç kişinin ise gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadığı aktarıldı.

Geri çağırma kapsamında özellikle Temmuz 2023’ten önce üretilen bazı model numaralı ürünlerin yer aldığı belirtilirken, kullanıcıların bu ürünleri kullanmayı bırakmaları istendi. Şirket, tüketicilere yeni kapak ya da ürün değişimi için başvuru yapmaları çağrısında bulundu.