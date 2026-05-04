Uşak, gece yarısı meydana gelen katliam gibi bir trafik kazasıyla sarsıldı. Uşak-İzmir kara yolunun Ürünköy mevkisinde, içerisinde yolcuların bulunduğu bir otobüs ile 6 aracın birbirine girdiği dev bir zincirleme kaza gerçekleşti. 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait otobüsün de karıştığı bu korkunç olay sonrası bölge adeta savaş alanına döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın şiddetli gürültüsünü duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen araçlardaki yaralılara müdahale etmek için zamanla yarışırken, güvenlik güçleri de trafiği kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

ACI BİLANÇO: 4 ÖLÜ

Yapılan ilk incelemeler ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonucunda, kazada 4 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Malatya'da yaşanan can kayıplarının hemen ardından Uşak'tan gelen bu haber, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtı. Yetkililer feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.