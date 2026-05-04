İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram, partisinin Gençlik Kolları tarafından Ankara Grand Mercure Otelde düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliğinde konuştu.

"Tabutluklara sığmamış bir hareketin mirasçıları olarak biz, var olmaya devam edeceğiz." diyen Bayram "Türk Milliyetçiliği milletin hem hafızası hem de iktidar aklı olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"BİZ DEVLET KURMA İRADESİ TAŞIYAN BİR FİKRİN MENSUPLARIYIZ"

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram, "İYİ Gençlik'in en büyük sorumluluğu İYİ Parti'nin kurumsal misyonu ve Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun vizyonuyla Türk milliyetçiliğini Türkiye'nin 21. yüzyılda taşıyıcı ve yönetici fikri haline getirmek birinci önceliğimizdir. Çünkü biz devlet kurma iradesi taşıyan bir fikrin mensuplarıyız" dedi.