ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını da etkiledi. Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırım araçlarının nasıl pozisyon alacağı ise merak ediliyor.

"PUSLU HAVA"

Altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, Yeniçağ TV sunucu Gülay Tunçel’in sorularını yanıtladı.

Bakırtaş, özellikle küçük yatırımcıların bu dönemde stratejik hatalar yapabileceğine dikkat çekti. Piyasadaki belirsizliği "puslu hava" olarak nitelendiren Bakırtaş, yatırımcıların duygusal kararlarla hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakırtaş, şu kritik uyarıda bulundu:

"Küçük yatırımcıyı uyarmak zorundayız. Dolduruşa gelip al-sat yapmamaları gerekiyor. Bu tür dönemlerde spekülatif hareketlere kapılanlar elindeki birikimi de kaybeder. Parası olan, sakin kalıp biriktirmeye odaklanmalı."

2 YIL SONRASI İÇİN İDDİALI TAHMİN

Altının sadece bir güvenli liman değil, aynı zamanda en karlı araç olacağını savunan Bakırtaş, uzun vadeli projeksiyonunu paylaştı. Diğer yatırım araçlarıyla (borsa, döviz, mevduat) kıyaslandığında altının liderliği göğüsleyeceğini belirten Bakırtaş, "İddia ediyorum; 2 yıl sonra karşılaştırdığımızda altının hepsinden daha fazla getiri sağladığını göreceğiz" dedi.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.