New York City’te ultra zenginleri hedef alan yeni bir vergi planı kamuoyuna açıklandı. “İkinci Konut Vergisi” adı verilen düzenleme, şehirde yaşamayıp yüksek değerli gayrimenkul sahibi olan kişilere ek yıllık vergi getirilmesini öngörüyor.

Plan, Kathy Hochul tarafından duyuruldu. Düzenleme kapsamında değeri 5 milyon dolar ve üzerindeki lüks ikinci konutlardan ek vergi alınması hedefleniyor. Yetkililer, yeni sistemle yıllık en az 500 milyon dolar gelir elde edilmesini bekliyor.

Zohran Mamdani ise uygulamaya destek vererek bunun seçim döneminde verdiği sözlerden biri olduğunu hatırlattı. Mamdani, kampanya sürecinde yüksek gelir grubunun daha fazla vergilendirilmesini savunduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mamdani, “Belediye başkanlığına aday olduğumda zenginleri vergilendireceğimi söylemiştim. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Elde edilecek gelirin ücretsiz çocuk bakımı, daha temiz sokaklar ve güvenlik hizmetleri gibi kamu projelerine aktarılacağı açıklandı. Mamdani ayrıca, şehirde herkesin katkı sunması gerektiğini, bazı kesimlerin ise daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.