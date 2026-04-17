Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Kültür Sanat Netflix çıtayı yükseltti, İlk çeyrekte rekor kırdı

Netflix çıtayı yükseltti, İlk çeyrekte rekor kırdı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara yükseldi.

Sinan Başhan
Netflix, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara çıktı.

Firmanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 10,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, bu yıl ikinci çeyrekte gelirinin yüzde 13 artmasını beklediğini bildirirken 2026 yılı geneline ilişkin gelir tahminini 50,7 milyar dolar ila 51,7 milyar dolar aralığında tuttu.

NET KARI 5,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Netflix'in net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 83 artarak 5,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 2,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 66 sent olan hisse başına karı ise bu dönemde 1,23 dolara çıktı.

FESİH BEDELİ DE ETKİLİ OLDU

Netflix'in karındaki artışta, Warner Bros.'un satın alınmasına yönelik anlaşmanın bozulmasından kaynaklanan 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli de etkili oldu.

Firmanın karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, Netflix Kurucu Ortağı Reed Hastings'in hayırseverlik faaliyetlerine ve diğer uğraşlarına odaklanmak için mevcut görev süresinin haziranda sona ermesinden sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
