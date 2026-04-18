Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar, üniversite öğrencilerinin hayallerini ve emeklerini istismar eden büyük bir şebekeyi çökertti. Aydın merkezli başlatılan operasyon; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun illerine yayıldı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK VERİLERİ DUDAK UÇUKLATTI: 1,5 MİLYAR TL

Soruşturmanın en çarpıcı detayları ise finansal incelemelerle gün yüzüne çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlara göre, şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL’yi aşan devasa bir para trafiği tespit edildi. Şebekenin, "MEB onaylı sertifika" yalanıyla binlerce öğrenciyi mağdur ederek bu haksız kazancı elde ettiği değerlendiriliyor.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden; 6 kişi, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyet ve adli makamlar, benzer vaatlerle gençleri hedef alan dijital ve fiziksel dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılarını yinelerken, dosya kapsamındaki incelemelerin derinleşerek sürdüğü öğrenildi.