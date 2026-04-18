Kurban alacaklar dikkat: Dolandırıcıların bu yöntemine sakın kanmayın
Kurban Bayramı öncesi sosyal medyada “ucuz kurban hissesi” vaadiyle dolandırıcılık vakaları artarken uzmanlar, IBAN üzerinden yapılan ön ödemelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Uzmanlar, özellikle IBAN üzerinden alınan ön ödemelerin ardından dolandırıcıların ortadan kaybolduğunu belirtti.
SİBER DOLANDIRICILAR SOSYAL MEDYADA AKTİF
Avukat Esra Betül Türkalp, son dönemde “kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz”, “avantajlı hisse fırsatı” gibi cazip görünen ilanlarla çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini söyledi.
Türkalp, bazı dolandırıcıların ayrıca SMS yoluyla “son fırsat”, “erken ödeme indirimi” gibi ifadeler kullanarak vatandaşları acele ettirdiğini ve güven duygusu oluşturarak hızlı para transferi talep ettiğini ifade etti.
Türkalp, bu kişilerin çoğu zaman kurumsal bir kimlik sunmadan hareket ettiğini ve güvenilirliği doğrulanmadan yapılan para transferlerinin ciddi mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.
Türkalp ayrıca, bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu olarak değerlendirildiğini ve faillerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
UZMANLARDAN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Türkalp, ödeme yapılmadan önce mutlaka detaylı araştırma yapılması gerektiğini, mümkünse yüz yüze görüşme sağlanması ve yazılı sözleşme yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Ayrıca kurban ibadeti gibi hassas süreçlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Dolandırıcılık mağdurlarının vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak hukuki süreci başlatmaları gerektiği de ifade edildi.
KURBAN BAYRAMI 2026 TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayı sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek bayramın takvimi netleşti.
KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
TATİL SÜRESİ MERAK KONUSU OLDU
Bayramın hafta içine denk gelmesi uzun tatil beklentisini de beraberinde getirdi. İlk üç günün hafta içine, son günün ise Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle gözler olası 9 günlük tatil kararına çevrildi.
Resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın, bayrama yakın yapılacak Kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor.