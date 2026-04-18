Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu: Lampard tarih yazdı

Coventry City, Blackburn deplasmanında aldığı 1-1’lik sonuçla Premier Lig’e yükselmeyi garantileyerek 25 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attı. Takımın başarısında Frank Lampard’ın liderliği ve Haji Wright’ın performansı dikkat çekti.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
İngiltere Championship’in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile 1-1 berabere kaldı.

1 8
Ewood Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip 54. dakikada Morishita’nın golüyle öne geçti. Coventry’nin cevabı 84. dakikada Thomas’tan geldi ve maç 1-1 sona erdi.

2 8
Bu sonuçla puanını 86’ya yükselten Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City, bitime 3 hafta kala 3. sıradaki Millwall ile puan farkını 13’e çıkararak Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi.

3 8
25 YIL SONRA PREMIER LİG HEYECANI

Coventry City, 25 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig’e döndü. İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig’de yer almış ve sezonu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

4 8
HAJI WRIGHT PARLIYOR

Coventry City’nin bu sezonki en golcü ismi Haji Wright oldu. Premier Lig’e yükselen takımda 16 gol atan Amerikalı futbolcu, gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer aldı.

5 8
2021-2023 yılları arasında Antalyaspor forması giyen Wright, 2023 yazında 9 milyon euro karşılığında Coventry City’ye transfer olmuştu.

6 8
LAMPARD FARK YARATTI

Futbolculuk kariyeriyle de hafızalara kazınan Lampard, takımının tarihi başarısında öncü rol oynayarak farkını ortaya koydu.

7 8
Coventry, kalan 3 maçında Pourtsmouth, Wrexham ve Watford ile karşı karşıya gelecek.

8 8
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro