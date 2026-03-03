Üniversitelerde eğitim süresinin kısaltılması konusu bir süredir gündemdeki yerini korurken, tartışmalara son noktayı YÖK koydu. YÖK, iddiaları yalanlamazken, "Ç" dedi.alışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçen aylarda duyurduğu üniversite eğitim süresinin kısaltılması planları Meclis gündemine geldi. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Çalışkan önergede “Yükseköğretimde lisans süresinin üç yıla indirilmesi karan hangi bilimsel verilere, akademik ihtiyaçlara veya stratejik raporlara dayandırılmaktadır? Bu konuda Bakanlığınız veya YÖK bünyesinde hazırlanmış kapsamlı bir etki analiz raporu bulunmakta mıdır? Varsa bu rapor kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Bu düzenleme planlanırken; üniversitelerin senatoları, öğretim üyeleri, eğitim sendikaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile hangi düzeyde bir istişare süreci yürütülmüştür? Görüşlerine başvurulan akademik kurumların bu değişikliğe yaklaşımı ne yöndedir?” sorularını sordu.

YÖK'ün verdiği yanıtta şöyle denildi: