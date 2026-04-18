Bundesliga’nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya gelirken, gözler maçın sonucu kadar yaşanan tarihi anlardaydı.

TARİHE GEÇEN GÖREV

Marie-Louise Eta, Union Berlin’in başında sahaya çıkarak Bundesliga tarihinde maça çıkan ilk kadın teknik direktör oldu.

Alman futbolunda önemli bir eşik olarak görülen gelişme, Avrupa futbolunda da geniş yankı uyandırdı.

İLK MAÇTA MAĞLUBİYET

Union Berlin Marie-Louise Eta ile çıktığı ilk maçta sahasında VfL Wolfsburg’a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 11. dakikada Wimmer ve 46. dakikada Pejcinovic’ten geldi.

Union Berlin’in tek golünü ise 85. dakikada Burke kaydetti.