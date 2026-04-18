TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının ardından alınan sonuçlarla birlikte 16 futbol kulübü resmen küme düştü. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden köklü futbol takımları da önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. (Yarın Söke 1970 Spor-Kütahya maçı son karşılaşma)
TFF 3. Lig'de 16 takım küme düştü: Köklü ekipler de amatöre gitti
TFF 3. Lig'de bugün oynanan maçların ardından şampiyon olan takımlar ile küme düşen ekipler netleşti. Önümüzdeki sezon 16 takım amatör ligde mücadele edecek. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 8
4 gruptan oluşan TFF 3. Lig'de işte grup grup küme düşen takımlar...
2 8
3. Lig 1. Grup
- Çankaya SK
- Kestel Çilek
- Polatlı 1926
- Edirnespor
3 8
3. Lig 2. Grup
- Kahramanmaraşspor
- Kilis 1984
- Suvermez Kapadokya
- Hacettepe TM
4 8
3. Lig 3. Grup
- Hopaspor
- 1926 Bulancak
- Çayelispor
- Giresunspor
5 8
3. Lig 4. Grup
- İzmir Çoruhlu
- Afyonspor
- Bornova 1877
- Nazilli Spor
6 8
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP KÜME DÜŞENLER
- Yeni Mersin İY
- Adanaspor
- Yeni Malatyaspor
7 8
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP KÜME DÜŞENLER
- Kepezspor
- Karaman FK
- Bucaspor 1928
- (Bir ekip daha küme düşecek / bitime 2 maç kaldı)
8 8