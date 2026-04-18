Ekonomi dünyasının keskin dilli ismi Atilla Yeşilada, katıldığı yayında piyasaların rasyonellikten uzaklaştığını belirterek, mevcut tabloyu "ekonomik cinnet" ve "kendini aldatma" olarak tanımladı.
Atilla Yeşilada uyardı: Yatırım için alanın elinde büyük patlayacak
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, piyasalardaki mevcut durumu sert bir dille eleştirdi. Küresel ve yerel piyasaların büyük bir yanılsama içinde olduğunu savunan Yeşilada, özellikle konut yatırımcıları ve borsa takipçileri için kritik uyarılarda bulundu.Derleyen: Hava Demir
İşte yatırımcıların radarında olması gereken o çarpıcı analizler:
"PİYASALAR BİLGİSAYAR OYUNU DEĞİL"
Küresel piyasaların Orta Doğu’daki gerilimleri ve savaşın getirdiği lojistik hasarları görmezden geldiğini savunan Yeşilada, tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
Savaşın bugün bitmesi durumunda bile tedarik zincirlerinin toparlanmasının en az bir yıl süreceğini ifade eden ekonomist, "Piyasalar her şeyin bir gecede düzeleceğine inanarak hayal görüyor. Bu irrasyonel tutum, bir gece aniden yaşanacak bir çöküşle (Kara Pazartesi) son bulabilir," dedi.
KONUT YATIRIMCISINA KÖTÜ HABER: 'KÖPÜK DAHA YENİ ERİYOR'
Konut fiyatlarındaki artış hızının enflasyonun gerisinde kaldığını vurgulayan Yeşilada, gayrimenkulün artık bir yatırım aracı olarak cazibesini yitirdiğini belirtti.
Reel değer kaybı: Ev sahiplerinin enflasyon farkı nedeniyle aslında her geçen gün "fakirleştiğini" söyleyen Yeşilada, konuttaki köpüğün henüz bitmediğini, fiyatların aşağı yönlü seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.
Huzur mu yatırım mı? "Eğer huzur bulmak için ev alıyorsanız alın, ama yatırım için alıyorsanız elinizde patlar," sözleriyle sektördeki riskin altını çizdi.
"MEVDUAT VARKEN BORSADA RALLİNİN PEŞİNE TAKILMAM"
Borsa İstanbul’un (BIST 100) yerli yatırımcı için şu anki risk-getiri dengesini değerlendiren Yeşilada, mevduat faizlerine dikkat çekti:
"Bankada bileşik yüzde 40'ın üzerinde faiz alabiliyorken, borsanın yıllık yüzde 25 prim yapmasını bekleyip bu riski almam. Bu rallinin peşine takılmak şu aşamada karlı görünmüyor."
GENÇLERİN "GELECEK" KAYGISI VE TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ
Analizlerini toplumsal boyuta da taşıyan Yeşilada, Türkiye’deki gelir adaletsizliği ve liyakat sorununun gençlerde büyük bir umutsuzluk yarattığını ifade etti.
Ekonomik sıkıntıların sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bunun şiddet olaylarını ve liyakatsizliğe bağlı "toplumsal kopuşu" tetiklediğini belirterek yetkilileri uyardı.
DÖVİZDE BEKLEYENLER İÇİN ALTERNATİF ROTALAR
Döviz mevduatında bekleyenlerin getiri elde edemediğini hatırlatan ekonomist, yatırımcılara pasif kalmak yerine profesyonel yönetim altındaki döviz bazlı fonları (Eurobond fonları vb.) incelemelerini tavsiye etti.
