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Kaynak: AA

UNICEF’in “Çocukların İklim Riski Raporu 2026” başlıklı çalışması, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Raporda, küresel ölçekte çocukların neredeyse yarısının çoklu iklim tehlikeleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK TEHDİT: SICAKLIK VE KURAKLIK

Rapora göre kuraklık, aşırı sıcaklık ve sıcak hava dalgaları, çocukları en fazla etkileyen üç temel iklim tehdidi olarak öne çıkıyor. Bu üçlü riskin bir arada görüldüğü bölgelerde 296 milyondan fazla çocuğun yaşadığı ifade edildi.

Ayrıca kıyı ve nehir taşkınları, orman yangınları, kum ve toz fırtınaları ile tropikal fırtınalar da çocukların maruz kaldığı diğer önemli iklim tehditleri arasında yer alıyor.

4 MİLYON ÇOCUK 6 TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise 4 milyondan fazla çocuğun aynı anda 6 farklı iklim tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği oldu. Bu durum, iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkisinin boyutunu gözler önüne serdi.

AFRİKA VE AVRUPA DA ETKİLENİYOR

İklim risklerinden en fazla etkilenen bölgelerden biri Afrika’daki Sahel kuşağı olurken, burada milyonlarca çocuğun aşırı sıcaklık, sıcak hava dalgaları ve toz fırtınalarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Öte yandan yüksek gelirli ülkelerin de risk altında olduğu vurgulandı. İtalya’da 6 milyondan fazla çocuğun uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

ACİL UYARI: DAHA KÖTÜ OLABİLİR

UNICEF, sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim tehlikelerinin daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulundu. Bu durumun hem hükümetler üzerinde baskıyı artıracağı hem de çocukların refahını ciddi şekilde tehdit edeceği ifade edildi.