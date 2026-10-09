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Kaynak: AA

Aynı gün 3 farklı ildeki çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerde sağlık sorunları yaşandı.

Burdur'da KYK yurdunda kalan 52 üniversite öğrencisi, Kırklareli'de tavuk döner yiyen 20 lise öğrencisi ve Edirne'de temizlik kimyasallarından etkilenen 14 ortaokul öğrencisi rahatsızlanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

3 İLDE 86 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerde akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi acil servisine toplam 52 kişinin başvurduğu, tedavisi tamamlanan 30 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi. Tedbir amacıyla 9 öğrencinin servise yatırıldığı, 9 öğrencinin ise takibinin sürdüğü belirtildi. Genel durumları iyi olan öğrencilerin rahatsızlanması üzerine yurttaki yemek ve içme suyundan mikrobiyolojik analiz için numuneler alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Büyükkarıştıran Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 20 öğrenci, öğle yemeğinde tükettikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisi sürerken, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem hastaneyi ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Öğrenci velileri olayın ayrıntılı şekilde araştırılmasını talep etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda ise gıda kaynaklı olmayan farklı bir idari kaza yaşandı. Okulda temizlik malzemelerinin birbirine karıştırılması sonucu ortaya çıkan kimyasal gazdan etkilenen 14 öğrenci, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.