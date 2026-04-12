CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ortak basın açıklaması yaptı. Ümit Özdağ da ara seçim talebine destek vererek, "Biz ara seçimi destekliyoruz ve bu konuyu gündemimizde tutmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını "hadsizlik" olarak niteleyen Özgür Özel "Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren bir soykırımcının, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alması tam bir hadsizliktir. İsrail yönetimi CHP üzerinden bir ayrışma murad ediyorsa buna asla eremezler. İsrail'in yanında duracak tek bir CHP'li bile bulamazlar." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE "ARA SEÇİM" RÜZGARI

Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Ümit Özdağ’ı ziyaret eden Özel, görüşme sonrası iç siyasete dair de önemli mesajlar verdi. AK Parti’nin anketlerde güç kaybettiğini savunan Özel, ara seçim talebini yineleyerek "sandık" çağrısını yineledi.

Özel "Erdoğan sandıktan korkmakta, milletten kaçmaktadır. Tarihe Anayasa'nın zorunlu kıldığı ara seçimden kaçan lider olarak geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir, ya getirecektir!"dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DESTEK

"İÇERİDE REKABET, DIŞARIDA TEK VÜCUT"

Özel, İsrail yönetiminin CHP’li belediye başkanlarını ve önceki genel başkanı işaret ederek yapmak istediği algı operasyonuna geçit vermeyeceklerini belirtti. Türkiye’nin masumların yanında durduğunu vurgulayan Özel, dış politikada ulusal birliğin altını çizdi.